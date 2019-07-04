Пожар в жилом доме в Краснодаре локализовали

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном доме в Краснодаре локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар локализован в 15:10 мск. Площадь пожара составила 1600 кв. м", - сообщили в МЧС.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на крыше жилого пятиэтажного дома в Краснодаре. Были эвакуированы 70 человек. В 14:37 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

По данным пресс-службы главка, предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Всего в доме прописаны 89 человек. Всех эвакуированных направили в лицей № 12, где развернут пункт временного размещения.