Три человека погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Три человека, включая трехлетнего ребенка, погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе Краснодар - Кропоткин в четверг днем. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes в результате несоблюдения скоростного режима и дистанции допустил столкновение с впереди идущим автомобилем ВАЗ- 21099. В результате автомобиль ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ-21099, среди которых трехлетняя девочка, погибли на месте", - говорится в сообщении.

В больницу доставлены еще три человека, в момент аварии находившиеся в автомобиле Mercedes, среди них 12-летний подросток.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины ДТП.