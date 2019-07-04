На экс-главу "Автодора" завели дело из-за расходования авансов на ЦКАД

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха в связи с неправомерным расходованием авансовых платежей при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"11 марта 2019 года Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в отношении бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД", - сказал Куренной.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил о большом объеме нарушений при реализации проекта строительства ЦКАД. По его словам, в связи с этим было возбуждено уголовное дело против председателя правления госкомпании, при этом Чайка не уточнял фамилию фигуранта дела. В самой компании заявляли, что запросы Генпрокуратуры связаны с бывшим руководителем госкомпании. До февраля ее возглавлял Сергей Кельбах, в данный момент председателем правления является Вячеслав Петушенко.

15 октября 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД. Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства. В конце октября Генпрокуратура начала проверку соблюдения законов при заключении контрактов на строительство ЦКАД, проверочные мероприятия проводились вместе со Счетной палатой. Проверка велась и в отношении компании "Автодор".

Строительство ЦКАД в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, оно предполагает пять пусковых комплексов, четыре из которых представляют собой замкнутое кольцо. Проект был разработан в начале 2000-х годов, строительство началось в 2015 году. Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год. Предполагается, что дорога улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит многие трассы и шоссе.