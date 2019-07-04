Пограничники задержали француза, который попал в Россию, переплыв Нарву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Франции. Он рассказал, что прибыл на территорию РФ как турист, переплыв реку Нарву со стороны Эстонии. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении.

"Задержанным оказался гражданин Франции 1997 года рождения. Он рассказал, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию, но намерения у него были якобы благие - с целью туризма", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В погрануправлении отметили, что его задержали в пограничной зоне в Сланцевском районе Ленинградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 332 УК РФ о незаконном пересечении государственной границы РФ. Задержанному грозит до двух лет колонии.

Нарва - река, протекающая по территории Эстонии и России. По фарватеру реки проходит государственная граница между Россией и Эстонией. Через реку в Ивангороде проложен мост, по которому можно официально пересечь границу пешком или на транспорте и попасть в эстонский город Нарва.