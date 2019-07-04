Машина скорой помощи попала в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Два человека, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Истринском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 15:44 мск на 44 км Волоколамского шоссе в поселке Снегири карета скорой помощи, следуя на запрещающий сигнал светофора, но с включенными спецсигналами столкнулась с автомашиной Mitsubishi Lancer", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека.

На месте работают сотрудники ГИБДД и полиции, выясняя все обстоятельства произошедшего и устанавливая виновника аварии.