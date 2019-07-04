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В Калининграде семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло в Калининграде в четверг вечером, пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"На улице Киевской в Калининграде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали шесть пассажиров микроавтобуса и водитель легкового автомобиля Opel, который перед мостом выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршруткой", - сообщила ТАСС начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

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