В Бразилии разорившийся предприниматель покончил с собой на встрече с министром энергетики

ТАСС, 4 июля. Бразильский предприниматель Сади Паулу Кастиэл Житз совершил самоубийство во время мероприятия, на котором присутствовали министр горнорудной промышленности и энергетики страны Бенту Коста Лима Лейте и губернатор штата Сержипи Беливалду Шагас. Об этом сообщил в четверг информационный интернет-портал UOL.

По его данным, 70-летний мужчина покончил с собой в конференц-зале одного из отелей города Аракажу (северо-восток Бразилии), где в тот момент проходила церемония открытия газового симпозиума. Свидетелями его смерти стали несколько десятков человек. Кроме того, прямая трансляция мероприятия велась через соцсети, однако на видео сам инцидент не попал - были слышны шум и паника в зале после произошедшего.

Как сообщил UOL, Житз был владельцем компании, которая занималась отделочными работами. Недавно она объявила о банкротстве из-за накопившейся задолженности по газу.

По предварительной информации, именно эта ситуация и стала причиной самоубийства. Правительство штата Сержипи, где произошло ЧП, в Twitter объявило об отмене симпозиума в связи с произошедшим.