{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово

Пострадавшего госпитализировали с травмами
Описание
© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В четверг вечером автомобиль сбил человека на взлетной полосе в Домодедово. Пострадавший госпитализирован с травмами. По факту инцидента будет возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО ТАСС подтвердили факт инцидента, однако подробности не сообщили. В самом Домодедово ТАСС заявили, что наезд на человека не повлиял на работу аэропорта.

Теги
Россия
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Калифорнии
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали
Читать полностью