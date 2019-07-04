Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В четверг вечером автомобиль сбил человека на взлетной полосе в Домодедово. Пострадавший госпитализирован с травмами. По факту инцидента будет возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО ТАСС подтвердили факт инцидента, однако подробности не сообщили. В самом Домодедово ТАСС заявили, что наезд на человека не повлиял на работу аэропорта.