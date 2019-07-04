Суд Перми приговорил группу лиц к заключению за незаконный перевод более $29 млн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мотовилихинский районный суд города Перми назначил троим гражданам из организованной преступной группы наказание в виде лишения свободы сроком до 8,5 лет за незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте на общую сумму свыше $29 млн. Об этом в четверг сообщается на сайте МВД РФ.

"В состав организованной группы входили семь участников, среди которых две женщины. Троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере от 500 до 700 тыс. рублей, еще две участницы организованной группы освобождены от отбывания основной части наказания в виде лишения свободы в связи с амнистией. Злоумышленники <...> совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму свыше $29 млн", - сказано в сообщении.

По данным МВД, участницы, которых освободили от отбывания наказания в колонии, должны будут заплатить штраф порядка 400 тыс. рублей. В ходе расследования установлено, что участники организованной группы находили лиц, которые желали воспользоваться незаконными услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций в разных субъектах РФ. За вознаграждение в размере определенного процента от суммы они проводили различные банковские операции, нелегальный доход превысил 20 млн рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ранее с еще двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Приговор суда о признании их виновными уже вступил в законную силу, им назначено наказание в виде 3,5 и 4,5 лет лишения свободы со штрафом.