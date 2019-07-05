Прокуратура проверит законность блокировки счетов детдома в Якутии

ЯКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Якутии начала проверку законности блокировки счетов детдома в Хангаласском районе республики, сообщается на сайте надзорного органа.

"По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратурой Хангаласского района организована проверка законности действий финансового органа по приостановлению осуществления операций по расходованию средств со счетов Мохсоголлохского детского дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики, добавили в ведомстве.

Ранее власти района сообщали ТАСС, что счет разблокируют 5 июля, права детей ущемлены не будут. Администрация детдома информировала ТАСС о том, что из-за блокировки счета организация не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты питания. Счет заблокировали в конце июня из-за решения суда по делу одного из воспитанников детдома.

Он обвиняется в поджоге частного дома в 2017 году. Тогда ущерб оценили почти в 3 млн рублей. В том же году уголовное дело было прекращено в связи с тем, что на тот момент обвиняемому не исполнилось 14 лет. Однако в сентябре 2018 года дело возобновили. В 2018 году потерпевшая сторона проиграла дело в районном суде, подала апелляцию в Верховный суд Якутии. Дело вернули на новое рассмотрение, суд вынес решение в пользу пострадавшей, долг лег на бюджетное учреждение.