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Борьба с природными пожарами в России

Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки сократилась в два раза

Сейчас площадь пожаров составляет около 300 га

ЯКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки почти в два раза - с 689,5 га до 300 га, сообщается на сайте регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"По состоянию на 5 июля в республике принимаются меры по тушению восьми лесных пожаров на площади, пройденной огнем 300 га", - сказано в сообщении.

На землях иных категорий в Верхоянском улусе на севере республики действуют пять природных пожаров на общей площади 243 796 га. На тушение задействованы 82 человека и девять единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 133 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, составила 695 726 а, из них лесной площади - 395 161 га, нелесная - 300 565 га.

Теги
РоссияЯкутияБорьба с природными пожарами в России
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