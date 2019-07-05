На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в столичном главке МЧС.

"По адресу: МКАД, 87 км, внешняя сторона произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Из автомобиля деблокирован один человек, всего пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Возгорания в результате аварии не последовало. Для госпитализации одного из пострадавших на место прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра.