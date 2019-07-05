Суд в Ростове-на-Дону приговорил участника банды Басаева к 19 годам тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил одного из участников банды Шамиля Басаева, Аслана Яндиева, к 19 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Яндиеву наказание на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщил судья.

Яндиев обвиняется в участии в устойчивой вооруженной группе (ст. 209 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), двух эпизодах террористических актов (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ст. 105 УК РФ). "У него [Яндиева] есть адвокат по соглашению, он планирует обжаловать данное решение", - сообщил журналистам адвокат по назначению Яндиева Сергей Заикин.

По данным следствия, 24 декабря 2005 года Яндиев с другими участниками банды обстрелял подстанцию "Владикавказ-2" ОАО "ФСК ЕЭС" на окраине Заводского поселка во Владикавказе реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. В результате обстрела никто не пострадал, строениям был причинен значительный материальный ущерб. 24 июня 2006 года члены банды установили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и таймером на блок-контейнер транслятора ЗАО "Мобиком-Кавказ" на окраине села Дачное в Северной Осетии. В результате детонации был поврежден транслятор.

Яндиев скрылся по поддельным документам и был объявлен в розыск. В январе 2011 года он был задержан в Словакии и в течение семи лет пытался опротестовать его выдачу в Россию, 17 июля 2018 года его экстрадировали. В 2007 году участников банды - Цурова, Хадзиева, Оздоева приговорили к 24, 23 и 18 годам лишения свободы соответственно, еще одного участника банды, Хамхоева, в 2006 году ликвидировали в ходе спецоперации. Басаев в том же году был уничтожен в результате спецоперации в Ингушетии.