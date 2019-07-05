Из торгового центра в Москве эвакуируют людей из-за пожара на АЗС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Людей эвакуируют из торгового центра "Новомосковский" в Новой Москве из-за пожара на АЗС, где происходит факельное горение топлива. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Из ТЦ "Новомосковский" эвакуируют посетителей и работников. Он находится в 100 м от горящей АЗС", - сказал источник.

По данным ГУ МЧС по Москве, в поселении Московский горит газовая автозаправка. По предварительной информации, происходит возгорание трех емкостей общим объемом 60 куб. м и одной бытовки. Рядом находится бензовоз. В ГУ МЧС отметили, что пострадал один человек.

В новость были внесены изменения (17:14 мск) — добавлен 3-й абзац.