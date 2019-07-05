МВД завело второе уголовное дело по статье о занятии высшего положения в криминальном мире

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила второе уголовное дело по новой статье о занятии высшего положения в криминальной среде. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России следователем подмосковной полиции в отношении одного из лидеров криминальной среды, известного как Бончо, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ", - сказала она.

По ее словам, ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, Тверским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, а в феврале он объявлен в международный розыск.

"Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД задокументирована противоправная деятельность данного гражданина и установлено, что он имеет высокий статус в криминальной среде. Эти, а также другие полученные сведения, дали основание полагать, что фигурант занимает высшее положение в преступной иерархии. Указанное уголовное дело стало уже вторым после вступления в силу статьи 210.1 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность для лиц этой категории", - заключила Волк.

Ранее сообщалось, что в Томской области полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали местного жителя, который, по версии следствия, является так называемым вором в законе Колей Томским. Установлено, что он занимал высшее положение в преступной иерархии региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 210.1.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.