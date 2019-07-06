СК будет добиваться ареста судоводителя перевернувшегося в Черном море катера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи будут добиваться ареста судоводителя перевернувшегося в Черном море катера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

В пятницу в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края на расстоянии 100 м от берега в Черном море перевернулся прогулочный катер "Атолл". "Им управлял житель Краснодарского края 1963 года рождения. В результате погибли две женщины. Всего на борту катера находились не менее 55 отдыхающих при его вместимости 12 человек", - сказали в СК.

Следователи также допрашивают владельца судна и устанавливают точное количество людей, которые были на борту.