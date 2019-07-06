В Ивановской области мужчина сбил полицейского и протащил его на машине

ТАСС, 6 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ивановской области в отношении 19-летнего молодого человека, сбившего участкового уполномоченного отдела МВД России "Кинешемский". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ивановской области.

"Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") возбуждено следственным отделом по городу Кинешма. По предварительной версии следствия, 5 июля 19-летний водитель вел себя агрессивно на парковке возле торгового центра, а на замечание уполномоченного попытался скрыться, сбив представителя власти и протащив несколько метров за собой", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что документов на управление автомобилем и водительского удостоверения у молодого человека не было. Он доставлен в следственный отдел.

В УМВД по Ивановской области ТАСС сообщили, что полицейский получил ушибы и ссадины.