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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в автобусом в Красноярском крае

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения

ТАСС, 6 июля. Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сегодня на 1129-м км автодороги Р-255 "Енисей" мужчина, управляя Mitsubishi Outlander, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту Красноярск - Нижняя Пойма. В результате происшествия женщина, пассажир легкового автомобиля, погибла на месте, водитель и еще одна женщина доставлены в больницу. В автобусе один пассажир обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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