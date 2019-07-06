Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Сухогруз сел на мель на реке Дон в Багаевском районе Ростовской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:00 в Багаевском районе ... на реке Дон сухогруз "Волго-Дон 5011" сел на мель. Груз - пшеница. Судовой ход не перекрыт. Конструктивных повреждений судно не имеет, водотечности нет. Для оказания помощи направлены два буксира и путейский катер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ЧП произошло в районе хутора Арпачин. "Судно под флагом России. Вышло из Константиновска, порт назначения Кавказ", - добавили в ведомстве.