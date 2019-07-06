Владельца затонувшего у Джубги катера опросили в качестве свидетеля

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Владельца прогулочного катера, затонувшего в Черном море в районе поселка Джубга, опросили в качестве свидетеля, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах региона.

"Владелец опрошен в качестве свидетеля, он не задержан", - сказал собеседник агентства.

Прогулочное судно опрокинулось около Джубги у берегов Краснодарского края в пятницу вечером. Оно было перегружено почти в пять раз: по данным следователей, на его борту было не менее 55 пассажиров при вместимости в 12 человек. В результате ЧП два человека погибли.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверку проводит Южная транспортная прокуратура, капитан прогулочного катера задержан, проводятся следственные действия.