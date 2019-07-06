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Два человека пострадали при взрыве баллона с фреоном на крыше здания в Ростове-на-Дону

В ликвидации последствий инцидента задействованы 35 человек и девять единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва баллона с фреоном на крыше здания в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 23:28 пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании. По прибытии [установлен] взрыв баллона с фреоном без возгорания на крыше при проведении работ. Пострадали два человека, они госпитализированы", - сказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел по адресу Буденновский проспект, 23а.

По информации МЧС, в ликвидации последствий ЧП задействованы 35 человек и девять единиц техники.

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