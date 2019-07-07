Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы управления московской полиции.

"Кража произошла по адресу: г. Москва, Загородное шоссе, 6. Неизвестный украл из этой квартиры деньги в сумме $30 тыс., принадлежащих потерпевшей. Материальный ущерб составил около 1 млн 902 тыс. рублей", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").