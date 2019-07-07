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В Крыму спасатели помогли 17 туристам, которые не могли пристать к берегу на каяках

Среди туристов было четверо детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели в Крыму помогли 17 туристам, которые на каяках не могли пристать к берегу из-за сильного ветра. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального МЧС.

"Группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу. В спасательной операции принимали участие сотрудники ГИМС на катере, а также частное лицо на лодке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг. В ходе проведения спасательных работ на берег были доставлены 17 человек, в том числе четверо детей. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

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