Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия пассажира

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут - Ростов-на-Дону, совершил в воскресенье вынужденную посадку в Уфе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Он был отправлен в больницу города, сообщила пресс-служба международного аэропорта Уфа.

"Рейс авиакомпании Utair 585 Сургут - Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в Уфе по причине ухудшения состояния здоровья пассажира. После осмотра врачами скорой помощи пассажир 1947 года рождения в сознании отправлен в городскую клиническую больницу №22", - говорится в сообщении.

Самолет приземлился в Уфе в 08:13 мск, на борту находились 104 пассажира. Воздушное судно продолжит полет после завершения необходимых процедур, добавили в пресс-службе.