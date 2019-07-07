СМИ: в Центральной Канаде эвакуируют население из-за лесных пожаров

ОТТАВА, 7 июля. /ТАСС/. Лесные пожары стали причиной эвакуации населения на севере центральной провинции Манитоба. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Речь идет о жителях отдаленного поселения коренных жителей Канады Литл-Гранд-Рэпидс, которому угрожает начавшийся в начале июля лесной пожар. Всего авиацией будут перевезены в Виннипег более 150 человек. Согласно данным противопожарной службы Манитобы, в настоящее время площадь возгорания оценивается в 2 тыс. га. Причиной пожара стали удары молний.

Литл-Гранд-Рэпидс находится примерно в 265 км к северо-востоку от Виннипега - столицы региона.