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СМИ: на западе Турции произошел взрыв на азотном заводе

Данные о жертвах не поступали

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в воскресенье на азотном заводе на западе Турции. Как сообщает телеканал NTV, инцидент произошел на заводе в провинции Кютахья.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Масштаб ЧП на данный момент неизвестен.

Пользователи социальных сетей выкладывают видеозаписи, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдается. Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы во избежание отравления.

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