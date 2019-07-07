Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"В результате ДТП различные травмы получили двое фельдшеров экипажа СМП (скорой медицинской помощи - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ГИБДД отметили, что авария произошла около 22:00 мск, проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.