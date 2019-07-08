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Женщина и трое детей пострадали в ДТП под Саратовом

Инцидент произошел на 278-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Женщина и трое детей получили травмы в результате дорожной аварии на трассе в Саратовской области в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона.

"По предварительным данным, утром в понедельник на 278-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе произошло столкновение двух автомобилей - Geely и Ford. В результате пострадала водитель Geely и трое несовершеннолетних пассажиров этого же автомобиля", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что женщина и дети сейчас доставлены в больницу для оказания медпомощи. Причины аварии устанавливаются.

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