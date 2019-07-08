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СК в КЧР начал проверку обеспечения лекарствами после обращения женщины к президенту

Женщина пожаловалась, что ей приходится ставить уколы уже использованными шприцами

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Карачаево-Черкесии начали проверку обеспечения льготников лекарственными препаратами после обращения жительницы республики к президенту России в ходе прямой линии в июне, сообщил в СК РФ.

"Проводится проверка в связи с жалобой женщины на непредоставление рецептурных препаратов. Аминат Едиева во время прямой линии с президентом РФ обратилась с проблемой, которую не могут решить на местах чиновники", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что женщина, как льготник, имеет право на получение рецептурных препаратов, но не получает необходимые лекарства в должном объеме. Во время прямой линии женщина рассказала, что ей приходится экономить и ставить уколы уже использованными шприцами.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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