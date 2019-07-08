В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Трое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет играли во дворе дома в районе Перово, где нашли бутылку с жидкостью для розжига огня. Мальчики начали играть с жидкостью и проверять, насколько быстро она воспламеняется. Один из мальчиков неаккуратно поджег жидкость, и загорелась его одежда", - сообщила Иванова.

11-летний ребенок госпитализирован с многочисленными ожогами, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.