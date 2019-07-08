Песков: МИД России выясняет обстоятельства задержания россиян в Ливии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство занимается выяснением обстоятельств и причин задержания российских граждан в Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нам, действительно, стало известно из сообщений СМИ о задержании российских граждан в Ливии и по линии Министерства иностранных дел предпринимаются необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин, - сказал он. - Работает наше внешнеполитическое ведомство".

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подтвердил, что сотрудники организации Максим Шугалей и Самер Хасан Али, задержанные властями Ливии, являются гражданами России. Он также уточнил, что всего в исследовательской группе было три человека. Один уже находится в России. По его словам, двум сотрудникам фонда предъявлено обвинение за якобы вмешательство в выборы, в настоящее время они находятся в тюрьме Майтига в пригороде Триполи.

Как сообщил Малькевич ТАСС в пятницу, задержанные сотрудники его организации не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.