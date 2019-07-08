В МВД сообщили об увольнении нескольких задержанных в Кабардино-Балкарии полицейских

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Часть задержанных в Кабардино-Балкарии (КБР) полицейских, подозреваемых в должностных преступлениях, уволены, вопрос по другим решается. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе МВД по КБР.

"По фактам нарушений, допущенных должностными лицами ряда территориальных подразделений органов внутренних дел и ГИБДД, в МВД по КБР проведены служебные проверки. По их результатам ряд руководителей, в том числе данных сотрудников, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, выраженной в объявлении им строгих выговоров и предупреждении о неполном служебном соответствии. В отношении некоторых руководителей внесены предложения о целесообразности их дальнейшего пребывания в органах внутренних дел, по факту возбуждения следственными органами уголовного дела два сотрудника ведомства уже уволены со службы по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что ряд подозреваемых в совершении преступления отстранены от занимаемых должностей, "решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам".

Ранее в понедельник в Следственном комитете РФ сообщили, что 15 сотрудникам МВД по КБР предъявлено обвинение в должностных преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группы в особо крупном размере"). В их числе - руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по КБР и ряда отделов полиции. Руководил полицейским преступным сообществом заместитель начальника республиканского управления ГИБДД.

14 обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск. Следствие считает, что полицейские получили взятки на сумму не менее 42 млн рублей.