Самолет из Хабаровска в Южно-Сахалинск задержали на 15 часов из-за неисправности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" по технической причине задержала на 15 часов вылет рейса Хабаровск - Южно-Сахалинск. Об этом во вторник сообщили ТАСС в сахалинском аэропорту.

"Борт "Авроры" из Хабаровска задержан по технической причине", - сообщил собеседник агентства. Какие именно неисправности стали причиной задержки, не уточняется.

Самолет должен был покинуть аэропорт Хабаровска в понедельник поздно вечером - в 22:40 (14:40 мск). Людей обеспечили питанием и местом проживания, их количество не сообщается. Планируется, что сегодня днем самолет вылетит в Южно-Сахалинск.