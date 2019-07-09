СМИ: более 20 человек пострадали при пожаре на заводе в Испании

ТАСС, 9 июля. Не менее 23 человек пострадали в результате пожара, возникшего в понедельник на промышленном комплексе в провинции Барселона (Испания). Об этом сообщило новостное агентство Europa Press.

По его данным, причиной пожара стала реакция между горючими химическими веществами. Она произошла, когда два работника, переносивших химикаты, случайно столкнулись друг с другом. 11 человек из числа раненых были госпитализированы.

Серьезного ущерба конструкции завода нанесено не было. Через несколько часов пожар был потушен, эвакуация комплекса не потребовалась.