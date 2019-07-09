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Расследование взрыва во время салюта в Минске

Посольство РФ в Белоруссии: у задержанных после салюта россиян нет жалоб насчет содержания

Следствие задержало представителей российской компании после взрыва фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Белоруссии посетили задержанных после салюта 3 июля в Минске двух российских граждан. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь посольства РФ Сергей Аряев.

"Консульские сотрудники 8 июля получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан и в этот же день посетили их в СИЗО №1 в Минске", - отметил представитель посольства. "Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное. Жалоб на условия содержания россияне не имеют", - сказал Аряев.

По его информации, продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных.

В результате взрыва фейерверочных изделий во время праздничного салюта в Минске 3 июля погибла женщина, 10 человек получили ранения. По данным Минобороны Белоруссии, салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад).

4 июля правоохранительные органы Белоруссии задержали двух представителей российской компании, следствие усматривает в их действиях признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека") Уголовного кодекса Белоруссии.

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БелоруссияРоссияРасследование взрыва во время салюта в Минске
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