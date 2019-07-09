Посольство Британии проверяет информацию о гибели англичанина в Якутии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве проверяет информацию о гибели британского подданного на северо-востоке Якутии в результате ДТП. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство проверяет информацию по ДТП в Якутии", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о гибели путешественника из Великобритании в результате ДТП на федеральной автодороге "Колыма". По его данным, англичанин 1949 года рождения передвигался на мотоцикле BMW, не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.