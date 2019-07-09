Суд 10 июля начнет допрашивать обвиняемых в теракте в петербургском метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в среду на выездном заседании в Санкт-Петербурге начнет допрос фигурантов дела о теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

"В среду на судебном заседании Московского окружного военного суда по рассмотрению дела о теракте в метро Санкт-Петербурга планируется начать допрос подсудимых", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления - Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов. Обвиняемым по делу о взрыве вменяется участие в террористическом сообществе, теракте, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Свою вину подсудимые еще в рамках досудебного расследования не признали. Рассмотрение уголовного дела по существу началось в апреле текущего года. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов. Материалы дела занимают около 140 томов.