Guardian: 15 человек убиты в межплеменном столкновении в Папуа - Новой Гвинее

ТАСС, 10 июля. По меньшей мере 15 человек были убиты в межплеменном столкновении, произошедшем в селении Карида, которое расположено во внутренней провинции Хела Папуа - Новой Гвинеи, островного государства в юго-западной части Тихого океана. Об этом в среду сообщила в своей электронной версии газета The Guardian, ссылаясь на заявление представителя местного медицинского центра Филиппа Пимуа.

По его словам, группа вооруженных лиц ворвалась в селение, в котором проживает около 800 человек, ранним утром в понедельник. Внезапно атаковавшие деревню преступники использовали не только огнестрельное оружие, но и расправлялись с людьми традиционными охотничьими ножами.

По данным Пимуа, в результате резни в Кариде были убиты как минимум 16 человек, восемь детей в возрасте от одного года до 15 лет и восемь женщин, среди них - две беременные. Местная полиция сообщила о 15 жертвах нападения, в том числе об убийстве 10 женщин и пятерых детей. Многие жители смогли спастись от расправы лишь спрятавшись в прилегающем к селению лесу. До сих пор точное количество жертв не выяснено.

По предварительным результатам расследования, нападение было совершено представителями трех племен - Хагуаи, Окиру и Ливи, которые долгие годы враждовали с жителями Кариды. Это преступление стало наиболее кровавым межплеменным столкновением в стране за последние несколько десятилетий.

Новый премьер-министр страны Джеймс Марапе назвал трагедию в провинции Хела "одним из самых печальных и ужасных событий в стране". Он дал обещание найти всех участников кровавого преступления и применить к ним самые суровые меры наказания, предусмотренные законами страны.