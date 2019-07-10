Три человека погибли в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.

"ДТП произошло около двух часов ночи 10 июля на трассе "Таврида" у города Феодосии. В нем погибли три человека: двое несовершеннолетних и один взрослый, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения, он госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Движение по трассе не затруднено.