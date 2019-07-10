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МВД возбудило дело о мошенничестве в отношении застройщика ЖК в Подмосковье

Денежные средства участников долевого строительства использовались не по целевому назначению

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из застройщиков жилого комплекса "Жилино-1" в подмосковных Люберцах, генеральный директор компании объявлен в федеральный розыск. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, потерпевшими признаны 80 человек.

По ее словам, ранее в полицию поступило заявление от начальника регионального Главного управления государственного строительного надзора о возможных противоправных действиях руководства застройщика жилого квартала в поселке Жилино-1 Люберецкого района Московской области.

"Установлено, что часть денежных средств участников долевого строительства была использована не по целевому назначению. 30 млн рублей были потрачены на приобретение ценных бумаг, а расходы в сумме свыше 513 млн рублей не были подтверждены документально. Это привело к просрочке обязательств по договорам долевого участия от 2 до 13 месяцев по части домов жилого квартала. В рамках предварительного расследования уголовного дела потерпевшими признаны 83 дольщика, проведены обыски в офисе и по месту жительства одного из фигурантов", - сказала Волк.

В настоящее время по подозрению в преступлении полицейскими задержан заместитель генерального директора организации-застройщика, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, а генеральный директор компании объявлен в федеральный розыск.

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