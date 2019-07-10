Пособник в убийстве директора волгоградского рынка приговорен к 17 годам 3 месяцам колонии

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд приговорил в среду местного криминального авторитета Александра Геберта к 17 годам 3 месяцам лишения свободы за подстрекательство и пособничество в убийстве директора местного рынка, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

"17 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Судом также удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 500 тыс. рублей", - сказала Черединина.

В ноябре 2013 года Геберт уговорил своего знакомого организовать заказное убийство конкурента, директора рынка на севере Волгограда Сергея Брудного. В мае 2014 года исполнитель совершил убийство бизнесмена. Геберт скрылся от уголовного преследования, покинул территорию России и был объявлен в розыск.

В марте 2017 года в связи с установлением его местонахождения на территории Венгрии, Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Венгрии запрос о его выдаче, который был удовлетворен в феврале 2018 года.

Приговор в отношении Геберта в законную силу не вступил, у сторон есть десять дней для его обжалования. Четверо сообщников Геберта, причастных к убийству директора рынка, включая исполнителя, ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы.