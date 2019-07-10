Бывший директор ярославского интерната оправдана по делу о жестоком обращении с детьми

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Мировой суд в Ярославле признал невиновной в жестоком обращении с детьми экс-директора школы-интерната Ларису Шельбах, которая предложила воспитанникам выпить содержимое бачка с водой, в который они помочились, сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Шельбах признана невиновной. Суд признал, что в ее действиях отсутствует состав преступления", - сказала собеседница агентства.

За женщиной судом также признано право на реабилитацию.

Дело в отношении Шельбах о неисполнении обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) было возбуждено в 2017 году. Она была уволена.