В Москве бывшую и.о. главы банка осудили за растрату 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил бывшую исполняющую обязанности председателя правления московского банка Ирину Шаврину к семи годам колонии за растрату 3,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Останкинский районный суд приговорил Шаврину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворен в полном объеме гражданский иск представителя потерпевшего на сумму более 3,3 млрд рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Следствие и суд установили, что 41-летняя Ирина Шаврина в должности и.о. председателя правления банка в октябре 2015 года купила облигации на 2,7 млрд рублей, которые были переведены на подконтрольные ее сообщникам юридические лица. Кроме того, были куплены облигации еще на 600 млн рублей по фиктивному договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному по недействительным документам на имя другого лица. "Впоследствии один из участников организованной группы, представившись чужим именем и предъявив паспорт гражданина РФ на имя покупателя акций, имея визуальное сходство с последним, в кассе банка получил наличные денежные средства в сумме более 600 млн рублей. Деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению", - сообщили в Генпрокуратуре.

Осужденная, находившаяся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, взята под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении сообщников Шавриной выделено в отдельное производство.