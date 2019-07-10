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СК возбудил дело по факту нападения овчарки на восьмилетнего мальчика в Подмосковье

У ребенка диагностировали открытый перелом костей предплечья и множественные укусы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения овчарки, сбежавшей от хозяина, на восьмилетнего мальчика в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту нападения на ребенка собаки возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - сказали в ГСУ.

По данным следователей, овчарка вырвалась из ошейника, сбежала от хозяина и напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали открытый перелом костей предплечья и множественные укушенные раны плеча и шеи. Инцидент произошел 5 июня. Следователи опросили пострадавшего и его законных представителей, а также хозяина собаки.

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