Экс-советник бывшего мурманского губернатора избежал наказания за мошенничество

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Октябрьский суд Мурманска вынес решение по уголовным делам против бывшего советника экс-губернатора Мурманской области и местного олигарха Геннадия Шубина. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда, Шубин и трое его подельников освобождены от наказания по делу о мошенничестве с кредитами банка и хищением топлива, а также признаны невиновными по делу о банкротстве Кандалакшаводоканала.

"По делу о мошенничестве фигуранты признаны виновными, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности, по делу о превышении полномочий при банкротстве областного предприятия они признаны невиновными", - сказали ТАСС в суде.

В 2015 году Геннадий Шубин был осужден на 12 лет колонии. Суд установил, что в период с 2008 по 2012 годы он создал ОПГ и руководил ей. Обвиняемые, сформировав вертикально-интегрированную структуру из десятка фирм, совершали хищения денежных средств поставщиков электроэнергии Мурманской области. Таким образом они похитили свыше 1,8 млрд рублей у предприятий жилищно-энергетического комплекса, причинив поставщикам электроэнергии ущерб в особо крупном размере.

Также против Шубина и его сообщников, в том числе экс-депутата Мурманской областной думы Максима Нефедова и бывших руководителей управляющих компаний в сфере ЖКХ Кирилла Попова, Виталия Поборчего, Евгения Морозова, Николая Ерашкина, были возбуждены дела по хищению кредитов Сбербанка, хищению топлива и преднамеренному банкротству Кандалакшаводоканала. В 2018 году суд начал рассмотрение этих дел. Дела против Ерашкина и Морозова в мае 2019 года были прекращены в связи с истечением срока давности. Еще трое фигурантов, включая Шубина, также избежали нового наказания. Срок лишения свободы для экс-советника главы региона остался без изменений.