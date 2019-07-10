На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.

"Там произошел конфликт между несколькими людьми во время похорон, один из участников [конфликта], по предварительной информации, выстрелил из оружия", - сказал собеседник агентства.

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили факт конфликта на кладбище в поселке Кузьмоловский, не уточнив подробности инцидента. При этом в полиции отметили, что один из участников конфликта задержан.

"10 июля в полицию Всеволожского района поступило с общение о конфликте на территории кладбища в поселке Кузьмоловский. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, они задержали одного из участников инцидента. Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.