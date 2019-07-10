Грузовик повредил контактный провод на Большом кольце МЖД

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль вечером в среду повредил контактный провод на перегоне Бекасово-Сортировочное - Кресты Большого кольца Московской железной дороги. Из-за этого несколько электричек следуют с опозданием, сообщила пресс-служба МЖД.

"Сегодня вечером грузовой автомобиль при пересечении переезда повредил контактный провод на втором пути на участке Бекасово-Сортировочное - Кресты Большого кольца Московской железной дороги. <…> Из-за происшествия в пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что сейчас на этом участке поезда идут в реверсивном режиме. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

"Водитель грузового автомобиля скрылся с места происшествия. Просим очевидцев сообщить информацию, которая поможет найти нарушителя", - добавили в пресс-службе.