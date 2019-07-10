Источник: совершивший жесткую посадку под Ставрополем самолет не был зарегистрирован

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2, совершивший в ночь на среду жесткую посадку в Ставропольском крае, не был зарегистрирован, пилота сейчас ищут. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"При орошении поля пилот Ан-2 не справился с управлением, судно потерпело крушение. Пилот - житель Ставропольского края - <...> скрылся. Судно распилили и убрали с места ЧП", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на самолете не было никаких опознавательных знаков. Владелец воздушного судна устанавливается.

Ранее следователи начали проверку информации о жесткой посадке легкомоторного самолета в Ставропольском крае.