В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве участников преступной группы, которая специализировалась на кражах брендовой одежды, краденое сбывали через социальные сети. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность группы лиц, которые специализировались на кражах фирменных вещей из торговых точек", - сказала Волк. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении серии краж были задержаны шестеро граждан в возрасте от 22 до 39 лет.

По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды. "Охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в различных районах столицы, информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления. Затем злоумышленники направлялись в указанный им торговый центр, где, используя специальное оборудование для блокировки антикражных систем, выносили товар в заранее приобретенных фирменных пакетах. При помощи различных приспособлений они снимали защитные датчики и этикетки с похищенных вещей, после чего реализовывали их через социальные сети", - пояснила представитель МВД.

"По местам проживания задержанных были изъяты более 100 наименований одежды, а также 22 поддельных штампа различных организаций", - добавила Волк.

Трое фигурантов арестованы по решению суда, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В МВД полагают, что задержанные могут быть причастны к совершению еще 20 аналогичных преступлений в Москве.