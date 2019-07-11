Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ областного МЧС.

"Оперативная группа МЧС России работает на месте пожара в селе Целинное Коченевского района, где погибли трое детей и пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о возгорании поступило в 1:05 (21:05 мск), для полной ликвидации пожара потребовалось около трех часов. Тушение огня усложнила удаленность водоисточника. Общая площадь пожара составила 90 кв. м. К тушению были привлечены восемь человек и три единицы техники.

Пострадавшая женщина госпитализирована. Для оказания психологической помощи задействованы психологи.

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, и, как следствие, замыкание электропроводки. 19 апреля с пострадавшей семьей проводился инструктаж о безопасности.

Как сообщает СУ Следственного комитета по Новосибирской области, по данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").